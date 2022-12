La fiesta de la Constitución que se celebra este martes día 6 de diciembre llega a este punto acompañada de un parlamentarismo tan crispado que requiere de un toque de atención de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que ha pedido que “la palabra se utilice para argumentar no para herir, para proponer no para ofender”. Pero la confrontación no descansa. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra el día denunciando la mayoría parlamentaria progresista, las alianzas de Sánchez con los partidos independentistas que rechazan la Carta Magna. El Presidente no acepta lecciones de Constitución por parte de quien “la incumple a diario”, dice, al bloquear la renovación del Poder Judicial, y señala al PP como situado “fuera de la Constitución”.