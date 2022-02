Aclamación por la mañana y por la tarde, y nueva andanada contra la actual dirección del PP. Los quiere fuera de la cúpula popular y no oculta, al menos, la última de sus razones: "Desde luego lo que no puede pasarse por alto ni resultar gratis es haber causado este perjuicio a la comunidad de Madrid, haberme robado mi presunción de inocencia...". Ayuso insiste y asegura que su plan no pasa por dirigir Génova 13. Todo esto a la espera de que Anticorrupción comience a estudiar las denuncias presentadas contra la presidenta madrileña, quien ya ha anunciado que entregará las facturas en las que resultó beneficiado su hermano.