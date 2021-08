La capitán Oliva, enfermera, ha sido la primera en atender a todos los que subían a nuestros aviones. Cuenta que la mayoría de los niños no llevaban calzado y tenía quemaduras en los pies. Es una de las personas que mejor ha conocido el lado más humano y más duro de esta operación. La maniobra para subir al avión en Kabul también tenía un riesgo. El capitán Prados, del Ejército del Aire, explica que había que evitar posibles averías para no quedarse en tierra. Pero el momento de más tensión, sin duda, era poder acceder hasta la pista del aeropuerto. Donde el capitán Escorihuela y sus compañeros han estado 24 horas en una de las puertas de acceso. Lo único que lamentan él y todos los que han estado en Kabul es no poder haber evacuado a más afganos.