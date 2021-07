El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha sentado en el Consejo de Ministros y su nueva portavoz, Isabel Rodríguez, se ha estrenado en el cargo. Rodríguez ha evitado dar un titular que no quería dar al esquivar un enfrentamiento con su socio de Gobierno, Podemos. Preguntada por si el Gobierno considera Cuba una dictadura, ella ha respondido que no va a valorar los postulados de otros partidos y que "no hay duda de que España es una democracia plena que defiende la democracia y los derechos", ha señalado.