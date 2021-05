La playa de El Tarajal, el escenario donde en las últimas 24 horas ha pasado de todo. Al lugar donde se sucedían las avalanchas de inmigrantes llegaban centenares de militares que tomaban la arena. Ellos y hasta 4 blindados del Ejército de Tierra. El contexto por momentos ha sido violento, no tanto en la playa y en el espigón sino en el perímetro fronterizo donde se agolpaban cientos de inmigrantes en el lado marroquí. Ahí es donde se han vivido lanzamientos de piedras contra los agentes que se encontraban en la frontera española. Los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil trataban de repelar esos ataques con el lanzamiento de botes de humo. Hemos visto al Ejército primero intentando bloquear la entrada de más inmigrantes a territorio nacional. En el propio espigón y en la arena. Es ahí donde nos encontramos las siguientes escenas: el agotamiento de personas que no pueden más y yacen en la arena donde tienen que ser atendidas. También vemos las súplicas de inmigrantes subsaharianos rogando a militares y policías que no les devuelvan a Marruecos. Lágrimas en los ojos, un dolor que intenta consolar esta voluntaria de la Cruz Roja. Era antes de ser poco a poco dirigidos de vuelta al lado marroquí.