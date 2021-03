La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas, ha acordado el cierre perimetral de las comunidades autónomas, el toque de queda en la movilidad nocturna entre las 22:00 y las 6:00 horas y la limitación de reuniones a cuatro personas para la Semana Santa.

El documento incluye como recomendación el desaconsejar expresamente la celebración de encuentros sociales en los domicilios o en otros espacios cerrados con no convivientes.

Además, se considera pertinente hacer una campaña institucional para evitar la relajación de comportamientos bajo el lema 'No salvamos semanas, salvamos vidas'. Sobre la oposición de la Comunidad de Madrid al plan para la Semana Santa, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, no ha querido a entrar en la polémica. "Hoy se ha debatido medida a medida, no un documento completo. Para algunas ha habido consenso y para otras no. El próximo miércoles en el Consejo Interterritorial, cada consejero manifestará su opinión sobre el conjunto del documento", ha dicho. En este sentido, Calzón ha querido profundizar en la necesidad de echar el freno en Semana Santa.