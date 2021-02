Para no jugársela con la vacuna, España administrará la de AstraZeneca solo a menores de 55 años. Mientras que muchos de los países europeos han fijado el límite en los 65, España sigue el ejemplo de Italia y Bélgica y apuesta a una edad segura porque la mayoría de quienes participaron en los ensayos clínicos y comprobaron la eficacia de esta vacuna tenían menos de 55 años. Este fin de semana llegarán casi dos millones de dosis con las que se empezará a atender a los sanitarios que no trabajan directamente con el virus y a los grandes dependientes que no superan la edad establecida. Al resto de población mayor de 55 se le seguirá inyectando las vacunas de Pfizer y Moderna que lleguen durante los próximos meses. AstraZeneca ha demostrado, además, su eficacia frente a la variante británica de la que ahora surge una nueva mutación que consigue esquivar los anticuerpos. Por ello, en Oxford ya han comenzado a readaptar su vacuna para que siga siendo efectiva ante un virus en constante transformación.