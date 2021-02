El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa la evolución de los datos de coronavirus, con 79.686 nuevos casos y 762 fallecidos desde el viernes. La incidencia acumulada sigue bajando hasta los 865 por cada 100.000 habitantes, “una incidencia elevadísima, pero son 25 puntos menos de los que observábamos el viernes pasado”. Pese a todo el esfuerzo, sigue subiendo progresivamente el número de personas ingresadas en los hospitales, con un 25% de ocupación en camas convencionales y un 45% de ocupación en UCI. Son cifras que no son compatibles con el funcionamiento habitual de los hospitales y en su gran mayoría ha sido necesario reprogramar la actividad asistencial. La evolución de la epidemia en cuanto a la transmisión “va en la buena dirección”. Simón ha querido dejar claro que no se debería viajar en Semana Santa o en cualquier otro momento hasta que la incidencia acumulada no supere los 150 casos por 100.00 habitantes: “La situación buena para viajar no es que bajemos de 800 a 500 en 14 días”.