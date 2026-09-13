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Sergio G. Cañizares

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Vicente Roig: «Tenemos sobre la mesa cuatro proyectos que podrían sumar unas 500 viviendas para residentes»

El alcalde de Sant Josep asegura que el Ayuntamiento trabaja sobre cuatro proyectos en Platja d’en Bossa, Sant Jordi, Sant Josep y Cala de Bou que podrían incorporar alrededor de 500 viviendas destinadas a residentes. En la entrevista también defiende el derribo de la estructura de Punta Xinxó, plantea alternativas para reducir el tráfico en el núcleo de Sant Josep y aborda los asentamientos y los problemas de abastecimiento de agua relacionados con el aeropuerto. Más información