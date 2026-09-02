M. Torres

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Una mujer camina por el exterior de un cuarto piso en Platja d’en Bossa

Momentos de tensión este miércoles por la mañana en el tramo final del paseo de Platja d’en Bossa. Varios peatones han alertado a los servicios de emergencia al ver a una mujer desplazándose por el exterior del balcón de un cuarto piso, agarrada a la barandilla y apoyando los pies en un pequeño zócalo. Finalmente, ha conseguido regresar por sus propios medios al interior de la terraza. Más información