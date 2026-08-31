Sergio G. Cañizares

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Linus Roth trae su violín a la redacción de Diario de Ibiza antes de su concierto en el Claustro

La redacción de Diario de Ibiza ha recibido este lunes una visita poco habitual. El violinista Linus Roth ha interpretado varias piezas ante los trabajadores del periódico como gesto de agradecimiento por el apoyo al ciclo de conciertos que comienza hoy en el Claustro. Una actuación a pocos metros de las mesas de trabajo que ha servido como particular anticipo de las citas musicales que protagonizará estos días en Ibiza.