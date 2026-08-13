Sergio G. Cañizares

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VÍDEO | Así se vivió el eclipse en Ibiza: Las nubes ponen en vilo a miles de personas justo antes de la totalidad

Miles de personas siguieron el eclipse desde Cala de Bou, en la costa oeste de la isla de Ibiza, con la incertidumbre provocada por unas nubes que llegaron a ocultar el Sol pocos minutos antes de la totalidad. Finalmente, el cielo se despejó a tiempo y permitió contemplar uno de los momentos más esperados de la jornada. La multitud siguió con emoción y entusiasmo un espectáculo astronómico histórico: un eclipse total de Sol. Más información