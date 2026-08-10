Bomberos de Ibiza

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Así fue el complicado rescate de los Bomberos de Ibiza en s’Ullal de na Coloms

Los Bomberos de Ibiza rescataron el viernes por la noche a una senderista, de unos 30 años, que había sufrido un golpe de calor en la zona de s’Ullal de na Coloms, en el municipio de Sant Antoni. Según ha informado el cuerpo insular, que ha colgado en sus redes sociales el vídeo del rescate, una vez confirmada la situación se activó el Grupo de Rescate Vertical (GRV). A su llegada, los bomberos organizaron la búsqueda por diferentes itinerarios hasta localizar a la persona accidentada.