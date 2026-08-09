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Los fuegos de Sant Ciriac iluminan la noche de Ibiza

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Sergio G. Cañizares

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Los fuegos de Sant Ciriac iluminan la noche de Ibiza

Sergio G. Cañizares

Ibiza
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Ibiza ha cerrado la celebración de Sant Ciriac con el tradicional castillo de fuegos artificiales sobre el puerto. Miles de residentes y turistas han seguido desde distintos puntos de la ciudad un espectáculo para el que estaba previsto lanzar 410 kilos de pólvora durante 18 minutos, como cierre de una jornada marcada también por los actos institucionales y sa Berenada. Más información

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