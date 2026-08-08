Sergio G. Cañizares

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Sa Berenada mezcla tradición ibicenca y ambiente turístico en es Puig des Molins

Es Puig des Molins vuelve a llenarse este 8 de agosto con sa Berenada, una de las tradiciones más arraigadas de las Festes de la Terra. Vecinos de la isla y visitantes comparten una jornada de juegos populares, música y paella que cada verano convierte este espacio en punto de encuentro entre la Ibiza de siempre y quienes pasan estos días en la isla. Más información