¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Llegar pronto o aparcar lejos: así se ordena el acceso a Cala Salada
El sistema de control de acceso a Cala Salada obliga a muchos conductores a madrugar para encontrar aparcamiento cerca de la playa. Cuando se completan las plazas, los vehículos son desviados a zonas más alejadas conectadas mediante autobús, una regulación que también ha mejorado el acceso de los servicios de emergencia.
Últimos vídeos
Comisión del 'caso Koldo'
Narbona insiste en que desconocía las gestiones de Leire Díaz
Incendios forestales