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Llegar pronto o aparcar lejos: así se ordena el acceso a Cala Salada

Llegar pronto o aparcar lejos: así se ordena el acceso a Cala Salada

Sergio G. Cañizares

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Llegar pronto o aparcar lejos: así se ordena el acceso a Cala Salada

Sergio G. Cañizares

Cala Salada
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El sistema de control de acceso a Cala Salada obliga a muchos conductores a madrugar para encontrar aparcamiento cerca de la playa. Cuando se completan las plazas, los vehículos son desviados a zonas más alejadas conectadas mediante autobús, una regulación que también ha mejorado el acceso de los servicios de emergencia.

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