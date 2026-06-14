Ibiza Pride

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Así se vivió la Gran Marcha del Ibiza Pride 2026

Vila se ha llenado este sábado de los colores del arcoíris, de música y, sobre todo, de reivindicaciones del colectivo LGTBIQ+ con la lectura de un manifiesto sobre asuntos como la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos a la salud y la vivienda por "una isla habitable y un mundo en paz".

El manifiesto ha incluido el testimonio de Ángel y Fernando, una pareja homosexual migrante que se encuentra en situación de emergencia habitacional tras haber sido desalojada recientemente. Su intervención ha situado en el centro del Pride la intersección entre orientación sexual, migración y crisis de vivienda en Ibiza.

La lectura del manifiesto también ha abordado otras realidades vinculadas al movimiento LGTBIQ+, como la diversidad familiar, la salud sexual, las personas trans y no binarias, las personas mayores, las personas migrantes y el papel de los aliados en la defensa de la igualdad y frente a los discursos de odio.