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Amante Ibiza: una experiencia completa frente al mar en Ibiza
En Ibiza hay restaurantes que destacan por su cocina, otros por sus vistas y algunos por su ambiente. Amante Ibiza reúne esos tres elementos y los transforma en una experiencia completa frente al mar. Situado en Sol d’en Serra, en el municipio de Santa Eulària, este emblemático restaurante se ha consolidado como uno de los espacios gastronómicos más reconocidos de la isla gracias a una propuesta que combina cocina mediterránea contemporánea, naturaleza, bienestar y una cuidada programación de experiencias.