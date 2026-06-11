G.E.

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Vídeo del pregón del ibiza Pride en Dalt Vila

El Portal de ses Taules, en Dalt Vila, se convirtió este miércoles en el escenario del arranque oficial de Ibiza Pride 2026, una edición que hasta el próximo 13 de junio volverá a llenar la isla de actividades culturales, reivindicativas y festivas bajo el lema de la diversidad y la libertad. El encargado de pronunciar el pregón fue el concejal del Ayuntamiento de Ibiza Fran Torres, quien apeló a la necesidad de seguir defendiendo los derechos del colectivo LGTBIQ+ y reivindicó el carácter abierto y acogedor de la ciudad. Más información