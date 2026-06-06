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Presentación Adlib 2026 en Ibiza
Adlib Ibiza celebra este sábado 6 de junio su 55ª edición con la apuesta por la moda artesanal de 12 de sus diseñadores. Destino Five Ibiza ha acogido la rueda de prensa que ha contado con la participación de María Fajarnés, Juan Duyos, Laura Ponte y las modelos Eva Santos, Lucía López, Neus Bermejo y Vitoria Mota. También han asistido los diseñadores que mostrarán sus creaciones en la pasarela este sábado. Más información