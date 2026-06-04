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Detenido un hombre en Formentera por un robo con fuerza continuado valorado en 3.500 euros

La Guardia Civil ha detenido en Formentera a un hombre de 30 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de robo con fuerza continuado. Entre los efectos recuperados figuran varias bicicletas, distintos cascos, un ordenador portátil, una caja registradora con monedas y billetes y otros objetos sustraídos, valorados en 3.500 euros. Más información