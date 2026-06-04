C.I.E.

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Comienza el despliegue de cámaras de control para regular la entrada y circulación de vehículos en Ibiza

El Consell de Ibiza ha comenzado a desplegar los dispositivos de control vinculados a la entrada en vigor, desde el pasado 1 de junio, de la regulación de entrada y circulación de vehículos en la isla. Para garantizar el cumplimiento de la normativa, la institución insular cuenta actualmente con dos cámaras de lectura de matrículas instaladas en el puerto de Ibiza. Estos dispositivos permiten verificar los vehículos que acceden a la isla y comprobar que disponen de la correspondiente autorización. Más información