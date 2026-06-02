Sergio G. Cañizares

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La PAU arranca en Ibiza con 375 alumnos y primeros exámenes más asequibles de lo esperado

Un total de 375 alumnos, el 96% de los matriculados, se ha presentado al primer día de la PAU en Ibiza. La jornada ha estado marcada por los nervios iniciales, el control sobre móviles y dispositivos y una sensación bastante compartida entre los estudiantes a la salida: los primeros exámenes han sido más llevaderos de lo que temían. Más información