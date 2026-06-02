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Los comerciantes de Santa Eulària ven un arranque lento y menos turismo familiar
Los comerciantes de Santa Eulària describen un inicio de temporada sin euforia, con días irregulares y un ambiente más flojo que en otros años. Entre las causas, apuntan al encarecimiento de los viajes y la vivienda, la falta de algunos mercados extranjeros y un cambio de fondo que afecta al municipio: el turismo familiar ya no tiene el peso de antes. Más información
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