Sergio G. Cañizares

Ses Planes celebra el 'Dia de la nostra illa' para acercar la cultura ibicenca a los alumnos

El CEIP ses Planes ha celebrado la segunda edición del Dia de la nostra illa, una jornada dedicada a la cultura y las tradiciones de Ibiza. Los alumnos han participado en talleres, exposiciones y actividades relacionadas con las raíces de la isla, en una iniciativa que también ha contado con la implicación de las familias y de toda la comunidad educativa. Más información