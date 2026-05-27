Sergio G. Cañizares

Formentera se queda sin citas disponibles para pasar la ITV

Los usuarios de Formentera denuncian dificultades para conseguir cita previa para la ITV tanto por teléfono como a través de la nueva web habilitada por el Consell. El calendario no muestra plazas disponibles en mayo, junio ni julio, mientras desde la institución recomiendan revisar constantemente la página ante posibles cancelaciones. La situación preocupa a conductores que temen circular con la inspección caducada y exponerse a sanciones. Más información