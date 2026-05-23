Miguel González

Ibiza vuelve a ser rociera un año más: "Vamos a disfrutar de la Virgen"

La parroquia del Roser de Ibiza está de celebración esta tarde. Mujeres y niñas vestidas de lunares y hombres con camisas blancas llegan caminando o se bajan de coches que deben seguir su marcha hasta encontrar un lugar donde aparcar. En una de las plazas que hay disponibles al lado del templo, una persona saca de una furgoneta un tamboril con los colores de la arbonaida, la bandera de Andalucía. Todos se preparan para la celebración de la procesión de la imagen de la Virgen del Rocío, organizada por la Asociación Cultural Rociera de Ibiza. Más información