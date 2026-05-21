Sergio G. Cañizares

Médicos de Can Misses en huelga: “La sanidad pública está en peligro”

Médicos del Hospital Can Misses se han concentrado este jueves dentro de la huelga nacional convocada para reclamar un estatuto marco propio y mejoras laborales. Los profesionales denuncian falta de personal, exceso de guardias y un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo, especialmente en servicios como anestesia. Durante la protesta también participaron pacientes que quisieron mostrar públicamente su apoyo al personal sanitario. Más información