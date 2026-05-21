Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaPlayas de IbizaEducación en IbizaViolencia en Ibiza
instagramlinkedin
Médicos de Can Misses en huelga: “La sanidad pública está en peligro”

Médicos de Can Misses en huelga: “La sanidad pública está en peligro”

Sergio G. Cañizares

Médicos de Can Misses en huelga: “La sanidad pública está en peligro”

Sergio G. Cañizares

Ibiza
RRSS WhatsAppCopiar URL

Médicos del Hospital Can Misses se han concentrado este jueves dentro de la huelga nacional convocada para reclamar un estatuto marco propio y mejoras laborales. Los profesionales denuncian falta de personal, exceso de guardias y un deterioro progresivo de las condiciones de trabajo, especialmente en servicios como anestesia. Durante la protesta también participaron pacientes que quisieron mostrar públicamente su apoyo al personal sanitario. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents