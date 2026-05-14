Guillermo Sáez

Vecinos de Ibiza llevarán a Vodafone a los tribunales por unas antenas

Los vecinos de un edificio de la avenida Bartomeu de Roselló, en Ibiza, preparan acciones legales para exigir a Vodafone la retirada de unas antenas instaladas en la cubierta. La compañía comunicó en marzo la rescisión del contrato de alquiler y anunció que desmontaría el aparataje, pero los residentes denuncian que los trabajos siguen sin ejecutarse. Un informe técnico ya alertó de que la carga excesiva en la cubierta estaba provocando graves consecuencias estructurales en el inmueble.