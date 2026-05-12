Sergio G. Cañizares

La policía desaloja el supermercado de la calle Aragón

La Policía ha desalojado un antiguo supermercado de la calle Aragón que llevaba años ocupado y dividido en pequeños habitáculos construidos con tabiques de pladur. La actuación se ha llevado a cabo tras una denuncia del Ayuntamiento por las condiciones de insalubridad del local, en el que residían entre nueve y once personas. Según las primeras informaciones, el espacio llevaba más de un año sin abonar alquiler y presentaba un avanzado estado de deterioro.