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La policía desaloja el supermercado de la calle Aragón

La policía desaloja el supermercado de la calle Aragón

Sergio G. Cañizares

La policía desaloja el supermercado de la calle Aragón

Sergio G. Cañizares

Ibiza
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La Policía ha desalojado un antiguo supermercado de la calle Aragón que llevaba años ocupado y dividido en pequeños habitáculos construidos con tabiques de pladur. La actuación se ha llevado a cabo tras una denuncia del Ayuntamiento por las condiciones de insalubridad del local, en el que residían entre nueve y once personas. Según las primeras informaciones, el espacio llevaba más de un año sin abonar alquiler y presentaba un avanzado estado de deterioro.

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