César Navarro Adame

Cerrada parte del mercado de Ibiza Medieval por el fuerte viento

El fuerte viento ha obligado a los feriantes de la Ibiza Medieval ubicados en el Baluarte de Santa Llúcia a desmontar sus puestos por motivos de seguridad. El cierre lo ha confirmado por el concejal de Fiestas y Participación del Ayuntamiento de Ibiza, Fran Torres. La medida se ha adoptado de forma preventiva ante el intenso vendaval, para evitar riesgos tanto para los comerciantes como para las personas que visitan el mercado medieval.