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Vídeo: Ibiza Medieval cruza 'El umbral del tiempo' en el Portal de Ses Taules

Vídeo: Ibiza Medieval cruza 'El umbral del tiempo' en el Portal de Ses Taules

Sergio G. Cañizares

Vídeo: Ibiza Medieval cruza 'El umbral del tiempo' en el Portal de Ses Taules

Sergio G. Cañizares

Ibiza
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Ibiza Medieval arranca en Dalt Vila con la actuación 'Ses Taules. El umbral del tiempo', de Pablo Méndez Performance. Decenas de niños siguen desde primera fila un espectáculo de fantasía, color y referencias históricas que maraó el inicio de la feria en el Portal de ses Taules.

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