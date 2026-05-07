Sergio G. Cañizares

Tomás Monzó: “No tiene sentido tener los mismos recursos humanos en invierno y en verano"

El nuevo jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Tomás Monzó, analiza en esta entrevista los retos del municipio ante el inicio de la temporada turística. Monzó detalla la instalación de nuevas cámaras de vigilancia, el refuerzo de la unidad de playas y la necesidad de más agentes para afrontar el aumento de población en verano. También aborda la problemática del gas de la risa, la sobrecarga de trabajo de la plantilla y las dificultades de vivienda que afectan a los propios policías.