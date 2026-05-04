Sergio G. Cañizares

El asentamiento del hotel abandonado Cala de Bou crece tras los desalojos en Ibiza

La estructura abandonada del fallido hotel Bahía del Mediterráneo, junto a Punta Xinxó, vuelve a evidenciar el desplazamiento del problema de las infraviviendas en Ibiza. Tras los desalojos de sa Joveria y Can Misses, la Policía Local de Sant Josep estima que un centenar de personas reside actualmente en este edificio inacabado de Cala de Bou. Entre ellas hay trabajadores, antiguos residentes de otros asentamientos y una familia con un menor atendida por los servicios sociales municipales.