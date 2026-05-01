Espectacular persecución para capturar a una patera en Ibiza
Una operación entre agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Ibiza permitió la detención, la semana pasada, de dos personas de origen argelino como presuntas autoras de un delito de favorecimiento de la migración irregular y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los detenidos patroneaban una embarcación del tipo conocido como ‘patera-taxi’ o ‘patera de ida y vuelta’, que alcanzó las costas de Formentera con diecinueve migrantes a bordo tras una persecución policial durante la cual se puso en riesgo la vida de los ocupantes.
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