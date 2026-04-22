Samia Khenien

Mira los mejores momentos de la presentación del informe IMS Electronic Music Business Report 2025/26

"Este año el tema es 'Reclaim the Dancefloor' [Recuperemos la pista de baile]. Creo que no hubo discusión al respecto, es algo que todos sentimos que es el tema del momento", explica Ben Turner, cofundador de International Music Summit (IMS) y Graphite Music, durante la presentación del informe empresarial, creado por MIDiA Research este miércoles en el hotel Mondrian de Cala Llonga. El informe empresarial 'IMS Electronic Music Business Report 2025/26' muestra un análisis completo de las últimas novedades culturales, financieras y económicas, además de las tendencias que forman la industria global de la música techno. Más información