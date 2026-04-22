El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre la explosión en un piso en Ibiza: "De las 22 viviendas hay cinco cuyos vecinos no podrán volver"

Declaraciones del alcalde de Ibiza Rafael Triguero, acompañado del conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, y el gerente del Ibavi, Roberto Cayuela, tras visitar el lugar de la explosión registrada este martes en unas viviendas del barrio de Es Putxet en Ibiza. Se ha mantenido una reunión con los vecinos, y se están resolviendo los asuntos de máxima urgencia para reubicar a los vecinos de las viviendas más afectadas, así como ofrecerles a todos los vecinos comida y lugares de aseo. La Policía científica trabaja en el lugar en estos momentos. El alcalde de Ibiza afirma que "de las 22 viviendas hay cinco que podrán habitarse". Más información