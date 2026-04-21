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Cuatro heridos en una explosión en un piso de Ibiza

Cuatro personas han resultado heridas tras registrarse una explosión, que podría ser de gas, en un piso situado en la zona de Ca n'Escandell. Dotaciones de los bomberos, de la Policía Local y de la Policía Nacional se han desplazado hasta esta zona de la ciudad de Ibiza, donde decenas de personas, entre ellas vecinos y el alcalde, Rafael Triguero, se están concentrando detrás del cordón policial que se acaba de instalar para impedir el acceso. Tres de los heridos (una madre, su hija y la novia de este), están siendo atendidos por quemaduras y el cuarto tiene heridas leves. Más información