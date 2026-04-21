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El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, tras la explosión en Ibiza: "La máxima prioridad es que se estabilicen los heridos graves y que las familias puedan volver esta noche a casa"

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, tras la explosión en Ibiza: "La máxima prioridad es que se estabilicen los heridos graves y que las familias puedan volver esta noche a casa"

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, tras la explosión en Ibiza: "La máxima prioridad es que se estabilicen los heridos graves y que las familias puedan volver esta noche a casa"

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Primeras declaraciones del alcalde Ibiza, Rafael Triguero, tras la explosión de un piso en Ibiza este martes por la tarde, que ha dejado cuatro heridos, dos de ellos graves. Más información

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