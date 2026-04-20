Sergio G. Cañizares

El histórico telescopio de Puig des Molins, una de las piezas más singulares de la exposición de la AAE

La exposición Astronomia des d’Eivissa 1956-2026, organizada por la Agrupació Astronómica d’Eivissa por su 70 aniversario, muestra también una de sus piezas más valiosas: el telescopio que estuvo en el observatorio de Puig des Molins desde su apertura en 1956 hasta el año 2000. Pedro Pérez, portavoz de la entidad, repasa en este vídeo la historia de un instrumento que llegó a la isla hace un siglo y que hoy se considera una auténtica pieza de museo.