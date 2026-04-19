Sergio G. Cañizares

Foro Mediterráneo: Gobernar la movilidad sin romper el sistema en las islas

La tercera mesa del Foro del Mediterráneo, celebrada en Eivissa, ha abordado la presión que soporta la movilidad en las islas y la necesidad de intervenir con criterio. Administraciones, expertos y representantes empresariales coincidieron en que no actuar ya no es una opción, aunque discrepan sobre el alcance y la forma de las medidas. El debate apuntó a una combinación de regulación moderada, uso de datos y refuerzo del transporte público para afrontar un problema estructural. Más información