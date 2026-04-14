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La Fira del Peix reivindica el consumo de las especies locales menos valoradas

La Fira del Peix reivindica el consumo de las especies locales menos valoradas

Sergio G. Cañizares

La Fira del Peix reivindica el consumo de las especies locales menos valoradas

Sergio G. Cañizares

Sant Antoni
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Sant Antoni acogerá el próximo 18 de abril la Fira del Peix i del Marisc d’Eivissa, una cita centrada en promocionar el pescado local más allá de las especies habituales. Desde la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni destacan la necesidad de dar a conocer variedades menos valoradas que forman parte de la tradición gastronómica de la isla, pero que tienen menor presencia en la restauración.

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