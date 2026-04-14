Sergio G. Cañizares

La Fira del Peix reivindica el consumo de las especies locales menos valoradas

Sant Antoni acogerá el próximo 18 de abril la Fira del Peix i del Marisc d’Eivissa, una cita centrada en promocionar el pescado local más allá de las especies habituales. Desde la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni destacan la necesidad de dar a conocer variedades menos valoradas que forman parte de la tradición gastronómica de la isla, pero que tienen menor presencia en la restauración.