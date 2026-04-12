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María Marí: “Desde la pandemia se nota un resurgimiento del folclore ibicenco”

María Marí: “Desde la pandemia se nota un resurgimiento del folclore ibicenco”

Sergio G. Cañizares

María Marí: “Desde la pandemia se nota un resurgimiento del folclore ibicenco”

Sergio G. Cañizares

Sant Joan
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La presidenta de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa, María Marí, destaca el auge que vive el folclore ibicenco en los últimos años, especialmente entre los más jóvenes. En esta entrevista, la Premio al Mérito Ciudadano del Consell de esta año defiende la importancia de conservar las raíces culturales de la isla y advierte del riesgo de perder la esencia en algunas tradiciones.

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