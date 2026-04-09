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Un total de 4.500 corredores en la media maratón de Ibiza, un récord de participación

Uno de los grandes hitos de esta edición será, además, la paridad en la participación, con una inscripción prácticamente equilibrada entre hombres y mujeres, un dato aún poco habitual en pruebas de esta distancia y que refleja la evolución del atletismo popular y el atractivo de la marca Ibiza para los amantes del deporte. Más información