Sergio G. Cañizares

El nuevo servicio de bus arranca en Ibiza entre retrasos, saturación y confusión

El nuevo servicio de autobuses de Ibiza comenzó a funcionar el 1 de abril con incidencias en varias líneas de la isla. Usuarios denuncian retrasos, vehículos llenos, cambios de recorrido poco claros y problemas de conexión en trayectos hacia Sant Antoni, Santa Eulària, el aeropuerto o Sant Miquel. Las quejas también afectan al transporte escolar y reabren la preocupación por cómo responderá el sistema en temporada alta.