Sergio G. Cañizares

Tomás Monzó asume la jefatura de la Policía Local de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha nombrado a Tomás Monzó nuevo jefe de la Policía Local. Con una década de trayectoria en el cuerpo en el municipio, sustituye a Alejandro Ponce y afronta esta nueva etapa con la intención de mantener la línea de trabajo actual. Entre sus prioridades, destaca la planificación de la temporada turística y la lucha contra el consumo y venta de gas de la risa. Más información