Secciones

Es noticia
Discotecas en IbizaVivienda en IbizaIglesias en IbizaDeporte en IbizaTemporada en Ibiza
instagramlinkedin
Tomás Monzó asume la jefatura de la Policía Local de Sant Antoni

Tomás Monzó asume la jefatura de la Policía Local de Sant Antoni

Sergio G. Cañizares

Tomás Monzó asume la jefatura de la Policía Local de Sant Antoni

Sergio G. Cañizares

Sant Antoni
RRSS WhatsAppCopiar URL

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha nombrado a Tomás Monzó nuevo jefe de la Policía Local. Con una década de trayectoria en el cuerpo en el municipio, sustituye a Alejandro Ponce y afronta esta nueva etapa con la intención de mantener la línea de trabajo actual. Entre sus prioridades, destaca la planificación de la temporada turística y la lucha contra el consumo y venta de gas de la risa. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents