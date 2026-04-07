Sergio G. Cañizares

Serra atribuye el aumento de delitos en Sant Antoni a la falta de recursos del Estado

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, atribuye el aumento de la criminalidad en el municipio a la falta de recursos que, a su juicio, destina el Estado a Ibiza. Tras la presentación del nuevo jefe de la Policía Local, el regidor ha defendido que el cuerpo municipal asume funciones que corresponderían a la Guardia Civil y ha reclamado una presencia más estable de efectivos estatales. Según los datos del Ministerio del Interior, los delitos detectados en Sant Antoni crecieron un 15% el pasado año. Más información