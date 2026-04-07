G.C.

La Guardia Civil de Ibiza y la Polizei Alemana detienen a un hombre por un delito de estafa de más de 10 millones de euros

La Guardia Civil de Ibiza junto con la Polizei Alemana han detenido a un hombre por un delito de estafa en el marco de la Operación GELDSTROM BAL en la isla de Ibiza. Los hechos se remontan al pasado 26 de marzo cuando se llevó a cabo una operación coordinada en seis países. Con la coordinación de la sede de Eurojust, se registraron más de 49 propiedades en Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza. Se trataba de un grupo empresarial que supuestamente cometía los delitos de estafa, evasión fiscal y otros delitos societarios por un valor aproximado de 10,5 millones de euros. Más información