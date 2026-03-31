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Rescate de un coche que se salió de la vía en la carretera de Comte en Ibiza

La carretera de Platges de Comte ha sido el escenario en los últimos días de varios incidentes en la isla de Ibiza que han obligado a movilizar a los equipos de auxilio en carretera para atender las emergencias y retirar los vehículos siniestrados. Uno de los sucesos tuvo lugar el pasado domingo, cuando un turismo gris oscuro de la marca Renault se salió de la vía en este punto de la red viaria insular. El coche quedó volcado con el techo en el suelo. Más información