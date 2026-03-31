Sergio G. Cañizares

La AECC sale a la calle en Ibiza para fomentar el cribado del cáncer de colon

La Asociación Española contra el Cáncer en Ibiza ha salido a la calle con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Colon. Su presidente, Enrique Casanova, ha insistido en la importancia de participar en los programas de cribado como herramienta clave para la detección precoz. La entidad recuerda que detectar el cáncer a tiempo mejora la atención médica y las opciones de tratamiento. Más información